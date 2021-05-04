Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’da geçtiğimiz hafta vaka sayıları rekor seviyeye ulaşarak 400 bini aştı. Covid-19’un sert bir kasırga gibi estiği ülkede, Haydarabad kentinde yer alan bir hayvanat bahçesindeki sekiz Asya aslanının Covid-19 testi pozitif çıktı.

Aslanların ülkede hayvanlarda tespit edilen ilk vakalar olduğu bildirilirken konuyla ilgili Hindistan’ın en büyük araştırma ve geliştirme kuruluşu olan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi, Haydarabad’daki yaşam bilimleri kurumlarından biri olan Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi’nin (CCMB) açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, "Virüsün insanlardan gelip gelmediğini bulmak için genom dizilimi için numunelerin ayrıntılı araştırmasını yapacağız” ifadeleri kullanıldı.

Nehru Zooloji Parkı'ndaki veterinerlerin Nisan ayının son haftasında aslanların Covid benzeri semptomlar gösterdiğini fark ettikleri bildirildi.

Hayvanat bahçesindeki 12 aslandan sekizinin, burun akıntısı ve iştahsızlık gibi semptomlarla birlikte sık sık öksürdükleri belirtilirken, durumlarının ise şu anda iyi olduğu belirtildi.

Cumartesi günü, eyaletin Vahşi Yaşam Müdürü parkın 2 Mayıs'tan bir sonraki duyuruya kadar ziyaretçilere kapalı olacağını duyurmuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yaban hayatı biyoloğu ve koruma bilimcisi Ravi Chellam, “Geçen yıl New York'ta kaplanlar ve aslanların koronavirüs kaptıkları bildirildi ve laboratuvar çalışmaları da kedilerin virüsü kapabileceğini gösterdi” dedi.

Chellam, “Kaplanlar, aslanlar ve diğer kedi türleri tür düzeyinde farklılık gösterir, ancak büyük olasılıkla hepsinin koronavirüse karşı duyarlı olmaları çok olasıdır” ifadelerini kullandı. (NTV)