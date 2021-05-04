Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

1995-1996 sezonunda Fenerbahçe'de de forma giyen eski İngiliz futbolcu Dalian Atkinson, 15 Ağustos 2016'da komşularının şikayeti üzerine eve gelen polise direnmiş, yapılan müdahale sonrasında hayatını kaybetmişti. Polis memuru Benjamin Monk (42) cinayetle suçlanıyor. İş arkadaşı Mary Bettley-Smith (31) de saldırıya dahil olmakla itham ediliyor. Bugün Birmingham Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada savcı Alexandra Healy, Atkinson’ın şok silahıyla bir seferde 33 saniye elektrik verilerek öldürüldüğünü iddia etti. Bu, kanuni limit olan tek seferde azami beş saniyelik iznin altı katından bile daha fazla. Atkinson’ın son senelerinde kalp, yüksek tansiyon ve ileri derecede böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık problemleri içinde olduğunu ifade eden savcı, polisin müdahalesinin meşru müdafaa olmadığını, tamamen öldürme ya da bedene ciddi şekilde zarar verme gayesiyle yapıldığını savundu. İddiaya göre Monk, baygın halde yere düştükten sonra da Atkinson’ın kafasına iki kere tekmeyle vurdu, Bettley-Smith de birkaç cop darbesi indirdi. İki polis memuru da iddiaları reddetti. Dava devam ediyor.