Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman basınında dün çıkan haberlerde, federal hükümeti oluşturan iktidardaki Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) liderlerinin, Covid-19’a karşı aşılananlar ile hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların bazı kısıtlamalardan muaf tutulması yönünde anlaştığı belirtilmişti.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht da bu haberi doğruladı. Lambrecht, bu konuda hazırlanan yönetmeliğin Bakanlar Kurulunda kabul edildiğini duyurdu.

MASKE ZORUNLU

Yönetmeliğe göre söz konusu kişiler sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağına uymak zorunda değil. Ancak halka açık alanlarda fiziki mesafe kuralına uyacak, maske de takacak. Bu hafta içinde Federal Meclis'te görüşülecek olan yönetmelik, daha sonra Federal Konsey'de oylamaya sunulacak. Öte yandan ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 439 bin 730’a, toplam can kaybı ise 84 bin 143’e ulaştı.