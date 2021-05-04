Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 158 milyon 932 bin 921 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı. Delhi kentinde kurulan aşı merkezinde vatandaşlar, Hindistan Serum Enstitüsünün ürettiği 'Covishield' aşısını olmak için sıra bekledi.