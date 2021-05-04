Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 Kasım 2020'deki ABD başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump, Candace Owens'un sunduğu TV programına katıldı. Trump, programda 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin planlarını anlattı. Owens'un "Aday olacak mısınız?" sorusuna Trump "Şu anda çok heyecanlıyım. Doğru zamanda bu konuda bir duyuru yapacağım. Şimdi henüz erken ancak bu duyuruyu yaptığımda insanlar çok mutlu olacak" dedi.