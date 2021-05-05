Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıktığı günden bugüne etkisini sürdüren koronavirüs salgınında, 8.848 metre ile dünyanın deniz seviyesinin üzerindeki en yüksek yeri olan Himalayalardaki Everest Dağı, 1 yıl önce kapatılmıştı. Nisan ayının ikinci haftası yeniden açılan dağcılara yeniden açılan Everest Dağı’nda 20 Nisan’da ilk koronavirüs vakası tespit edilmiş, PCR testi pozitif çıkan Norveçli dağcı Erlend Ness karantinaya alınmıştı. Nepal’deki dağdan korkutan haber geldi. Everest Dağı’nda koronavirüs vaka sayısında artış gözlemlendiği açıklandı. Nepal’de bulunan kampta Covid-19 semptomları gösteren ve PCR testleri pozitif çıkan dağcıların sayısındaki artış, salgının dünyanın en yüksek dağında yayılmaya başladığı endişelerini de beraberinde getirdi. Kamp yetkilileri, kamplarda kalan dağcıların gönderildiği Katmandu’daki hastanelerde 17 doğrulanmış koronvirüs vakası bulunduğunu açıkladı. Katmandu’daki özel bir hastane çalışanı ise Everest Dağı’ndaki kamplardan gelen çok sayıda dağcıda virüs tespit edildiğini açıkladı.

HÜKÜMETİN AÇIKLAMADAN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Nepal hükümeti dağcıların korona testlerinin pozitif çıkmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Yabancı dağcıların ülke ekonomisine ciddi maddi gelir sağladığı ifade edilerek, kamplarda bulunan vaka sayısındaki artış nedeniyle dağın yeniden tırmanışa kapatılması ya da çeşitli önlemler alınması gerektiği ve bu nedenle de hükümetin açıklamada bulunmadığı iddia ediliyor.

Nepal’de son haftalarda korona virüs vaka sayısında artış gösteriyor. Komşu ülkelere kıyasla en yüksek bulaşma oranına sahip ülke olan Nepal’de Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanlığı’ndan bir yetkili şuana kadar Everest kamplarından herhangi bir vaka bildirilmediğini açıkladı.

Nepal'de salgının başlangıcından bu yana 351 bin 5 korona virüs vakası tespit edilirken, 3 bin 417 kişi de hayatını kaybetti.