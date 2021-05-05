Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede halen salgına karşı kullanılmakta olan aşıların, meydana gelen yeni varyantlara göre geliştirilmesi halinde öncelikle vatandaşlara bu aşılar yapılacak. Bunun mümkün olmaması halinde sonbaharda 50 yaşın üzerindekilerle kronik hastalığı olanlara üçüncü doz aşı yapılacak. İngiltere’de halihazırda Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca ve Moderna aşıları kullanılıyor. Bu aşılar, Çin’de Vuhan şehrinde ortaya çıkan ilk varyanta göre geliştirilmişti. 67 milyon nüfuslu İngiltere'de çeşitli üreticilerle 510 milyondan fazla doz aşı anlaşması var. Ülkede 34,6 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldı, 15,6 milyon kişinin ise iki dozu tamamlandı. Önde gelen bir sağlık yetkilisi, The Times gazetesine yaptığı açıklamada, yıl başına kadar Covid-19’un diğer çoğu hastalık gibi ortadan kalkacağını ifade etti. Hükümetin bilimsel tavsiye grubundan (SAGE) Profesör Neil Ferguson da ülkede muhtemelen bir daha karantina ilan edilmeyeceğini açıkladı.