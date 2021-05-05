Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanadalı AbCellera ve ABD'li Eli Lilly tarafından yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen bir antikor ilacının İngiltere, Brezilya, California ve Güney Afrika'da tanımlananlar da dahil olmak üzere çok sayıda koronavirüsü mutasyonunu "güçlü bir şekilde" etkisiz hale getirdiği açıklandı.

NTV'nin haberine göre İlaç şirketleri, LY-CoV1404 adı verilen monoklonal antikor tedavisini hafif ile orta derecede Kovid-19 hastalarında değerlendireceğini duyurdu.

TÜM MUTASYONLARA KARŞI GÜÇLÜ ETKİ GÖSTERDİ

Bununla birlikte, AbCellera LY-CoV1404'ün kilinik öncesi denemelerinde corona virüsün bilinen tüm mutasyonlarına karşı güçlü etki gösterdiği belirtildi.

AbCellera, antikor ilacının İngiltere, Brezilya, California, Güney Afrika ve New York mutasyonları da dahil olmak üzere corona virüsün şu anda bilinen tüm varyantlarını nötralize ettiğini ve ilacın corona virüsün başak proteininin mutasyona uğrayan bölgesine bağlandığını duyurdu.

BAŞAK PROTEİNİN MUTASYONA UĞRAYAN BİRKAÇ YERİNE BAĞLANIYOR

Başak protein corona virüsün insanların ACE2 enzimlerine tutunarak vücuda girmesine ve hastalığa yol açıyor. Araştırmacılar virüsün bu bölgesinde mutasyonlarla gelen değişikliklerin endişe verici olduğunu düşünüyor, çünkü aşılar da virüsün başak proteinin hedef alıyor.

PANDEMİDEKİ MUTASYON TEHDİDİNİ ORTADAN KALDIRABİLİR

Ancak, AbCallere geliştirilen antikor ilacının başak proteinin birçok kısmına bağlanabildiğini bu nedenle ilacın etkisini olası yeni mutasyonlar nedeniyle yitirmeyeceğini söyledi. Klinik testlerin son aşamasında bu durum kanıtlanırsa LY-CoV1404'ün corona virüs tedavisinde oyun değiştirici olabileceği ifade edilerek, varyantların neden olduğu tehdidi ortadan kaldırabileceği ifade edildi.

Bununla birlikte, LY-CoV1404, iyileşen bir Covid-19 hastasından alınan bir kan örneğinden geliştirildi. Antikor, corona virüsü sivri glikoprotein reseptör bağlanma alanı (RBD) üzerinde yüksek oranda korunmuş bir epitopu hedefleyerek ACE2'ye viral bağlanmayı bloke ederek çalışıyor. AbCellera bu etkiyi, "güçlü nötrleştirme aktivitesi için iyi belgelenmiş bir mekanizma" olarak tanımladı.

AbCellera'nın CEO'su Carl Hansen, "LY-CoV1404 analizimiz, onun son derece güçlü olduğunu ve şu anda bilinen tüm mutasyonları etkisiz hale getirdiğini gösteriyor. LY-CoV1404'ün, Covid-19'un endemik hale gelmesi durumunda aşılara uzun vadeli bir tamamlayıcı sağlama potansiyeli bizi cesaretlendiriyor. LY-CoV1404, Covid-19 antikor tedavilerini hızla geliştirme, test etme ve küresel olarak tedarik etmede lider olan ortağımız ile birlikte , devam eden BLAZE-4 denemesinin bir parçası olarak geliştirdik" dedi.

TEK BAŞINA YA DA DİĞER ANTİKOR TEDAVİLERİYLE BİRLİKTE KULLANILABİLİR

Ek olarak, LY-CoV1404'ün diğer geniş ölçüde nötralize edici antikorlara kıyasla viral nötralizasyon deneylerinde önemli ölçüde daha güçlü olduğu görüldü. Bu nedenle ilacın tek başına veya viral varyantların yükselmesi nedeniyle etesevimab iya da ABD'de önceden onaylanan bamlanivimab da dahil olmak üzere diğer antikorlarla kombinasyon halinde kullanılabileceği açıklandı.

Diğer taraftan, Eli Lilly ayrıca Vir Biotechnology ve GlaxoSmithKline tarafından geliştirilen bir monoklonal antikor ile kombinasyon halinde bamlanivimab'ı değerlendiriyor. VIR-7831 adlı ilaç hafif ila orta derecede Covid-19'u olan düşük riskli hastalarda bamlanivimab ile kombinasyon halinde inceleniyor.