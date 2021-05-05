Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hint Okyanusu’ndaki bu küçük ada ülkesi, bunun üzerine iki haftalığına tüm okulları kapattı, sportif faaliyetleri durdurdu, ev ziyaretleri ve insanların bir araya gelmelerine kısıtlama getirdi. İnsanlar evde çalışmaya teşvik ediliyor, gece sokağa çıkma yasağı da devam ediyor. Seyşeller, tüm yetişkin nüfusunun yüzde 62’sine de her iki doz aşıyı yapmış durumda ve bunda da dünyada ikinci sırada. Ülke, İngiltere’den AstraZeneca ile Çin’den Sinopharm firmalarının aşılarını kullandı. Ülkedeki vaka artışına Güney Afrika varyantının yol açtığı düşünülüyor. İngiltere’deki bilim adamları, virüsteki mutasyonların aşıların etkinliğini yüzde 30 azalttığını ifade ettiler. Nüfusunun yarısına en az bir doz koronavirüs aşısı yapmış Şili’de de Brezilya varyantının etkisiyle vakalarda artış başlamıştı. Şili de bir başka Çin aşısı CoronaVac’ı kullanıyor.