Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi tarafından yayınlanan raporda, 2020 geçici verilerine göre ülkede 3,6 milyon doğum gerçekleştiği kaydedildi. Raporda, ülkedeki genel doğurganlık oranının 15-44 yaş arasındaki her 1000 kadında 55,8'e düştüğüne işaret edildi.

Son 6 yılda doğum oranlarında her yıl yaklaşık yüzde 2’lik bir düşüş yaşandığına dikkat çekilen raporda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021 yılında da oranların düşük devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Uzmanlar, Covid-19 bağlantılı işsizlik endişesinin yanı sıra hamilelik sırasındaki kontroller ve hastane sürecinde virüse yakalanma korkusunun da doğum oranlarındaki düşüşte etkili olabileceği değerlendirmesinde bulundu.