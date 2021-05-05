Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1016 yeni vaka tespit edildiğini, 900 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Salgında toplam can kaybının 7 bin 18'e, vaka sayısının da 422 bin 316'ya yükseldiği, 405 bin 607 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha vefat ettiği, 1253 yeni vaka kaydedildiği, 1213 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybının 1601'e, vaka sayısının da 279 bin 85'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 262 bin 582 olduğu kaydedildi.