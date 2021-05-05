Ülkenin güneyinde bulunan Avignon'da zehir tacirine yerel saat ile 18.30'da operasyon yapıldı. Zanlı silahıyla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 1 polis hayatını kaybetti. Şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi. Başbakan Jean Castex, suçlunun cezası kalmayacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de saldırının ardından Avignon'a gideceğini açıkladı.
Zehir taciri Fransız polisini öldürdü
05.05.2021 - 21:51 | Son Güncelleme: 05.05.2021 - 21:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'nın Avignon şehrinde uyuşturucu kaçakçısı, 1 polisi vurarak öldürdü.
Ülkenin güneyinde bulunan Avignon'da zehir tacirine yerel saat ile 18.30'da operasyon yapıldı. Zanlı silahıyla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 1 polis hayatını kaybetti. Şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi. Başbakan Jean Castex, suçlunun cezası kalmayacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de saldırının ardından Avignon'a gideceğini açıkladı.
Etiketler : Jean Castex,Fransa,Polis,saldırı,Avignon,
788055 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/788055.aspx
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