Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin güneyinde bulunan Avignon'da zehir tacirine yerel saat ile 18.30'da operasyon yapıldı. Zanlı silahıyla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 1 polis hayatını kaybetti. Şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi. Başbakan Jean Castex, suçlunun cezası kalmayacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de saldırının ardından Avignon'a gideceğini açıkladı.

