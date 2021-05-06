ABD ile Rusya arasındaki gerginlik devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın yarın Ukrayna’yı ziyaret edeceği açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken’ın ABD’nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bir destek verdiğinin göstergesi olarak ziyaret kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Başbakan Denys Shmyhal ve Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir araya geleceği aktarıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yarın Ukrayna’yı ziyaret edecek
06.05.2021 - 00:31 | Son Güncelleme: 06.05.2021 - 00:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın yarın Ukrayna’yı ziyaret edeceğini açıkladı.
Etiketler : ABD Dışişleri Bakanlığı,
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