Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook'un Gözetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Ocak ayında ABD Kongre Binası'na düzenlenen baskının ardından ABD eski başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu Facebook hesabına konulan yasaklamanın devam etmesi yönünde karar alındığı ifade edilmişti. Sosyal medya devinin açıklamasına tepki gösteren Trump'tan, Facebook, Twitter ve Google’a yönelik sert tepki geldi. Kendisini platformlarından yasaklayan 3 firmanın eylemlerini "tam bir rezillik ve utanç" olarak nitelendiren Trump, üç şirkete "yozlaşmış sosyal medya şirketleri" adını verdi.

Trump, "İfade özgürlüğü, ABD Başkanı'ndan alındı çünkü radikal sol çılgınlar gerçeklerden korkuyorlar, fakat gerçek her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacak. Ülkemizin halkı buna tahammül etmeyecek. Bu yozlaşmış sosyal medya şirketlerinin, bir daha asla seçim sürecimizi yok etmelerine izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

ABD halkı Trump'ın hesapları konusunda kararsız

PEW Araştırma Merkezi tarafından 12-18 Nisan tarihleri arasında yapılan bir ankette, ABD'nin eski başkan Trump'ın hesaplarının Facebook'tan ve diğer sosyal medya platformlarından kalıcı olarak kaldırılması yönünde neredeyse yarı yarıya bölündüğü kaydedildi. Merkez tarafından yapılan açıklamada, ankette tarafların iki ayrı görüşte neredeyse yarı yarıya geldiği belirtilerek, "ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 49'u, Trump'ın hesaplarının sosyal medyadan kalıcı olarak yasaklanması gerektiğini ifade ederken, yarısı ise bunun olmaması gerektiğini belirtiyor. Fakat görüşler, partizan çizgisinde derin bir şekilde bölünmüş durumda" ifadeleri kaydedildi.

Ayrıca Merkez, Cumhuriyetçilerin ve Cumhuriyetçi eğilimli bağımsızların sadece yüzde 11'inin Trump'ın hesaplarının kalıcı olarak yasaklanması gerektiğini, yüzde 88'inin ise yasaklanmaması gerektiğini ifade ettiğini belirtti. Merkez, Demokratların ve Demokrat eğilimlilerinin yüzde 81'inin Trump'ın hesaplarının kalıcı olarak yasaklanması gerektiğini, Demokratların yaklaşık 5'te 1'inin yani yüzde 18'nin ise bu karara destek vermediğini kaydetti.

Trump, kendisine özel bir sosyal iletişim platformu kurdu

ABD eski başkanı Trump, "From the Desk of Donald J. Trump" adında kendisine özel sosyal iletişim platformu kurduğunu açıklamış ve platformu, "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak bir yer" olarak tanımlamıştı. Kurulan site sayesinde kullanıcıların, Trump’a mesaj, resim ve video gönderebileceği belirtilmiş, platforma aşina olan bir kaynak ise, "Bu sadece tek yönlü bir iletişim. Bu sistem, Trump'ın takipçileriyle iletişim kurmasına izin veriyor" demişti.

Trump, 6 Ocak’taki kongre baskını sonrası teknoloji devleri tarafından sosyal medya platformlarından uzaklaştırılmıştı.