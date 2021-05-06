Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göreve başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyareti programı çerçevesinde İngiltere’ye ve Belçika’ya gitmeyi planlayan ABD Başkanı Joe Biden, gezi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi umduğunu ifade etti. Biden Beyaz Saray’daki basın toplantısında, haziran ayındaki Avrupa gezisi sırasında Putin’e teklif ettiği zirveyi gerçekleştirmek istediğinin altını çizerek “Umudum ve beklentim budur. Üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Avrupa gezisinde Başkan Biden, İngiltere'nin Cornwall bölgesinde 11-13 Haziran tarihlerinde yapılacak G7 zirvesine katılmayı, ardından ise Avrupa Birliği (AB) liderleri ile buluşmak ve 14 Haziran NATO zirvesine katılmak için Belçika’nın başkenti Brüksel’i ziyaret etmeyi planlıyor. ABD’li yetkililer ise Biden'ın ABD Başkanı olarak ilk yurt dışı gezisi sırasında üçüncü bir ülkede Biden-Putin zirvesi düzenlemek adına Rus meslektaşlarıyla birlikte çalışmalar yürütüyor.