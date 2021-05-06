Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeterli desteği bulamadığı için koalisyon hükûmetini kurmakta başarısız olan Netanyahu, görevi Rivlin’e iade etti. Rivlin bunun üzerine koalisyon hükûmetini kurma görevini Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi Lideri Yair Lapid'e verme kararı aldı. Koalisyon hükûmetinin kurulabilmesi için Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Kilit konumdaki Naftali Bennett liderliğindeki aşırı sağcı Yamina Partisi'nin tutumu Lapid liderliğindeki koalisyon hükûmetinin kurulup kurulamayacağını belirleyecek. Lapid’in önünde 4 haftalık bir süre bulunuyor.