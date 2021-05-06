Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 811, Meksika'da 267, Arjantin'de 663, Kolombiya'da 388, Şili’de 30, Ekvador’da 44 ve Paraguay’da 76 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 811 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 414 bin 399’a, 73 bin 295 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 14 milyon 930 bin 183’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 956 bin 210 vaka ve 98 bin 710 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 13 milyon 529 bin 572 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 267 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 21 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 218 bin 7’ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 355 bin 985’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 877 bin 347’ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 663 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 65 bin 865’e, 24 bin 79 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 71 bin 496’ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 734 bin 465 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 388 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 76 bin 15’e çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 806 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 934 bin 611’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 754 bin 940’a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 26 bin 726'ya çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 791 artışla 1 milyon 222 bin 949’a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 160 bin 945’e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 artarak 18 bin 907’ye, vaka sayısı da 1806 artışla 393 bin 48’e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 329 bin 582 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 307 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 288 bin 97’e, can kaybı sayısı 6 bin 798’e, sağlığına kavuşanların sayısı 239 bin 165’e çıktı.