Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Dünya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci ve ilkinden daha büyük bir dalgayla karşı karşıyayken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin nüfus içindeki oranı giderek artıyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Ourworldindata" internet sitesine göre, dünya genelinde doğrulanmış Kovid-19 ölümlerinin sayısı, 5 Mayıs itibarıyla her bir milyonda 415'e ulaştı.

Nüfus faktörüne göre en fazla can kaybının görüldüğü ülkeler, her bir milyonda 2 bin 916 kişinin Kovid-19'dan öldüğü Macaristan oldu. Bu ülkeyi, 2 bin 752 ile Çekya, 2 bin 662 ile Bosna-Hersek, 2 bin 413 ile Bulgaristan, 2 bin 407 ile Kuzey Makedonya, 2 bin 177 ile Slovakya, 2 bin 105 ile Belçika, 2 bin 58 ile Slovenya, 2 bin 17 ile İtalya ve 1949 ile Brezilya izledi.

Nüfusa göre ölüm oranın yoğun olduğu ülkeler arasında Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinin ağırlıkta olması dikkati çekti. Batı Avrupa'dan İtalya ve şüpheli ölümleri test edilmiş olmasa dahi Kovid-19 ölümlerine dahil eden Belçika ilk 10 ülke arasında yer aldı.

Bir milyondaki ölüm sayısı 39 ülkede 1000'in üzerine çıktı.

Türkiye, her bir milyonda 496 ölümle nüfusa göre ölümde 58'inci sırada yer aldı.

Kovid-19 toplam ölü sayılarında ilk 10'da yer alan ülkelerin, İtalya ve Brezilya hariç, ölüm oranı sıralamasında gerilerde kalması ise dikkati çekti.

Örneğin, toplam ölü sayısında ilk sırada yer alan ABD, her bir milyonda 1750 ölümle 15'inci sırada yer aldı.

Toplam ölü sayısında 2'nci olan Brezilya, her bir milyonda 1949 ile 10'uncu; toplam vaka sayısında 3'üncü olan Hindistan, 163 ile 81'inci olarak sıralandı.

Toplam ölü sayısı listesinde Hindistan'ın ardından gelen Meksika, her bir milyonda 1690 ölümle 16'ncı; İngiltere 1883 ölümle 12'nci: İtalya 2 bin 17 ile 9'uncu: Rusya 753 ölümle 51'inci; Fransa 1552 ölümle 19'uncu; Almanya 1004 ölümle 40'ıncı; İspanya 1680 ölümle 17'nci sırada yer aldı. Türkiye bu listede her bir milyonda 496 ölümle nüfusa göre ölümde 58'inci sıraya yerleşti.

Bu sıralamada 10'uncu olan Brezilya, 210 milyonu aşan nüfusuyla ölüm oranı yüksek ülkeler arasında en kalabalığı olarak öne çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs kaynaklı en fazla can kaybı 593 bin 148 ile ABD'de kaydedildi. Can kayıplarında bu ülkeyi 414 bin 645 ile Brezilya, 230 bin 168 ile Hindistan, 218 bin 7 ile Meksika, 127 bin 570 ile İngiltere, 122 bin 5 ile İtalya, 112 bin 246 ile Rusya, 105 bin 631 ile Fransa, 84 bin 593 ile Almanya ve 78 bin 566 ile İspanya izledi.

İlk kez 2019 yılı sonunda Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülkeye ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde 155 milyon 888 binden fazla vaka tespit edilirken 3 milyon 257 binden fazla insan yaşamını yitirdi.