Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika’da geçen yıl Şubat ayında ilk korona virüs vakasının tespit edilmesinden bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 3 bin 746’ya ulaşırken, Covid-19’a bağlı can kaybı 24 bin 406’ya yükseldi. Ülke genelinde 4 Mayıs tarihine kadar, 3 milyon 205 bin 60 kişinin aşılanmasıyla, ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 34’üne en az bir doz Covid-19 aşı uygulanmış oldu.

Normalleşme 8 Mayıs'ta başlıyor

Belçika hükümeti, normalleşme kapsamında 8 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kaldırılacağını ve vatandaşların 22.00'den sonra dışarı çıkabileceklerini belirtti. Normalleşme kapsamında kafe ve restoranlar 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet verebilecekken, masalarda ise sadece aynı hanede yaşayanlar beraber oturabilecek.