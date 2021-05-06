Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 324 bin 640 testte 11 bin 807 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayı aşkın sürede toplam vaka sayısı 4 milyon 82 bin 198'e ulaştı. Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 402 bin 802'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 308'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 258 artarak 122 bin 263 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 867 artışla 3 milyon 557 bin 133'e ulaştı. Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 22 milyon 300 bin 567 oldu. Aşılananların 6 milyon 765 bin 958'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.