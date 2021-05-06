Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 33 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 233 yeni vaka tespit edildiği, 7 bin 93 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 15 bin 673'e, vaka sayısının 1 milyon 98 bin 187'ye yükseldiği ülkede sağlığına kavuşanların sayısı ise 986 bin 134 oldu.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da son 24 saatte 26 kişinin vefat ettiğini, 1007 yeni vaka kaydedildiğini ve 1677 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Son verilerle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 9 bin 14'e, vaka sayısı 717 bin 930'a, iyileşenlerin sayısı ise 698 bin 201'e yükseldi.