Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

András Arató internette meşhur olmuş, ama adını kimsenin bilmediği bir büyük şöhret. İnternet dünyası "Acısını saklayan Harold" olarak tanıyor. Yaşlı adamın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Arato, Covid-19'u ağır bir şekilde geçirdiğini ve zatürre belirtileri gösterdiğini aktardı.

Andras Arato, aşı olduğunu ama antikor geliştiremeden Covid-19'a yakalandığını söyledi. 76 yaşındaki adamın hastanede oksijen tedavisi de gördüğü öğrenildi. Hastaneden taburcu olduğunı ifade eden Arato, uzun Covid-19 geçirdiğini söyledi.

Bir Fransız marketler zincirinin reklamında "Sağlık çalışanlarına teşekkür eden adam" olarak görseli yayınlanan, ama buradaki yüz ifadesi "sanki acısını içinde saklarmış gibi duran" Andras Arato, milyonlarca İnternet kullanıcısı tarafından farklı hikayelerde "ironik ve eğlenceli" meme'lere konu oldu.



Meme; internet üzerinde anonim olarak genellikle popüler resim, video, kelime ya da cümleler şeklinde yayılan ve geniş kitlelerce manası bilinen olgulara verilen isim. İşte meme'lere konu olan Macar asıllı oyuncu Andras Arato, şu günlerde belki de dünyanın en bilinen yüzü.