Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunması üzerine İngiltere, Kraliyet Donanması'na ait iki devriye gemisinin bölgeye gönderileceğini duyurdu. Brexit sonrası, İngiltere'ye bağlı Jersey'in de AB'den çıkmış olması sebebiyle, Fransız balıkçılarının avlanabilmesi için izin alması gerekiyor. Manş Adalarından olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.