Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 18 bin 485 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 491 bin 988’e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 284 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 84 bin 410’a yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 128 bin 800 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 278 bin 778 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.83 olarak tespit edildi. 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ülke genelinde ortalama 125.7 olarak belirlendi.

Salgını bulaştığı ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 813 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı2 bin 873 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 86.21 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 32 milyon 596 bin 999 kişi aşının ilk dozunu alırken, 7 milyon 145 bin 486 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı. Alman halkının yüzde 30.6’ı bir kere aşılandı ve ülkede bu yamana kadar 56 milyon 836 bin 969 test yapıldı.