Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenya Vahşi Hayat Servisi (KWS) yaptığı açıklamada, Shimba Tepeleri Milli Rezervi'nde başlayan sayımın ülkedeki yabani hayvanların sayısını ve dağılımını öğrenmeyi amaçladığını belirtti.

KWS, helikopterlerin de kullanılacağı sayımla canlı sayısı değişiminin izlenebileceğini ve tehditlerin görülebileceğini kaydetti.

Kenya Turizm Bakanı Najib Balala da çalışmanın odak noktasının tehlike altındaki türleri keşfedebilmek ve kaçak avlanmanın önüne geçmek olduğunu ifade etti.

Çok sayıda milli parka ve rezerve sahip Kenya'da yüzlerce çeşit yabani hayvan doğal ortamlarında yaşıyor.