Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya'dan 700 km uzakta olan roketin görüntüsünü 'Elena' robotik teleskopuyla görüntülemeyi başaran İtalyan gökbilimci Gianluca Masi, “Gökyüzü inanılmaz derecede parlaktı. Bu koşullar görüntülemeyi oldukça zor bir hale getirdi. Fakat robotik teleskopumuz sayesinde roketi görüntülemek başarılı oldu. Bu robotik tesisimizin gökyüzündeki nesneleri izleme konusundaki inanılmaz yeteneklerini gösteren bir olay” diye konuştu.

8-10 MAYIS'TA DÜNYA'YA DÜŞECEK

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, Çin'e ait kontrolden çıkmış bir roketin, hafta sonu Dünya'ya düşmesini beklediğini ve bu roketin güzergahını takip etmeye devam ettiğini bildirilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Mice Howard, roket kalıntılarının 8 Mayıs'ta düşmesini beklediklerini ancak nereye düşeceğinin, gezegene inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etmişti.

Devasa roketin kontrolden çıktıktan sonra bir kısmının atmosferde yandığı belirtilmişti. Roketin sağlam kalan bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.

2011'DE FIRLATILAN UZAY MEKİĞİ ATMOSFERDE PARÇALANMIŞTI

Çin'in 29 Eylül 2011'de yörüngeye fırlattığı uzay mekiği Tiengong-1 (Gök Saray) 2016’da görevini tamamlamıştı.

Mekik 2018'de dünyaya inişi sırasında kontrolden çıkarak dünya atmosferine girmişti. Güney Pasifik'e doğru yönelen Gök Saray-1 büyük oranda atmosferde parçalanmıştı.

O dönemde Gök Saray-1'in Türkiye'ye düşmesi ihtimali üzerinde de duruluyordu.

ÇİN, SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Pekin yönetimi, Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü yörüngeye taşıyan Long March 5B roketinin kontrolden çıktığı ve hafta sonu Dünya'ya düşmesinin beklendiği yönündeki haberler konusunda sessiz kaldı.

Çin basınında, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kontrolden çıkan roketle ilgili açıklamasına ilişkin bir habere rastlanmazken, resmi makamlar da konuya ilişkin bilgi vermedi.