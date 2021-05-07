Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolsonaro, düzenlediği basın toplantısında, “Bu yeni bir virüs. Bunun laboratuvarda mı üretildiği yoksa bir insanın yememesi gereken bir hayvanı yemesinden mi kaynaklandığı bilinmiyor. Ama neticede bir virüs var. Ordu, kimyasal, bakteriyolojik ve radyolojik savaşın ne olduğunu bilir. Yeni bir savaşla karşı karşıya değil miyiz? Salgın sürecinde gayrisafi milli hasıla en çok hangi ülkede arttı? Bu ülkenin ismini size açıklamayacağım” dedi. Salgında tüm ülkeler büyük iktisadi kayıplar yaşarken Çin, 2020 senesini iktisadi büyümeyle kapattı. 2020’de yüzde 2,3 büyümeyle G20 ülkeleri arasında büyüme kaydeden tek ülke olan Çin, 2021’de de yüzde 18’lik ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla rekor kırdı. 414.399 ölümle salgında en çok can kaybı yaşanan ikinci ülke olan Brezilya’da Bolsonaro, salgınla mücadeledeki politikaları sebebiyle yoğun eleştiriler altında.