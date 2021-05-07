Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce boksu bıraktığını açıklayan Amerikalı profesyonel boksör Floyd Mayweather (44), YouTuber Logan Paul ile 6 Haziran’da gösteri maçına çıkacak. Maç öncesi iki rakip arasında düzenlenen basın toplantısında Mayweather ile Logan'ın kardeşi Jake Paul (24) arasında sözlü tartışma yaşandı. Logan’ın Mayweather’ın kasketini çekmesiyle iki rakip birbirine girdi. Kavga diğerlerinin de katılmasıyla iyice kontrolden çıktı. Korumaların araya girmesiyle durdurulan kavga sonrası Jake’in yüzünden yaralandığı görüldü. Mayweather’ın 1996’da başlayan kariyerinde hiç mağlubiyet yok. Yaptığı 50 maçı da kazanan Mayweather dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında. Logan ise hayatında tek profesyonel boks maçına çıktı ve kaybetti. YouTube yıldızı, buna rağmen Mayweather’ı yeneceğinden emin olduğunu söyledi.