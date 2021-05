Türkiye Gazetesi

Kar amacı gütmeyen The City isimli kuruluş, New York'un Brooklyn şehrinin 39. Cadde İskelesi'nde geçici morg olarak kullanılan soğutucu kamyonlarda Covid'den ölen 750 kişinin cesedinin saklandığını açıkladı. Ne zaman mezarlıklara gömüleceği belli olmayan cesetlerin bir yılı aşkın süredir bekletildiği aktarıldı.

CESETLER SAHİPSİZ KALDI

Baş Tıbbi Muayene Ofisi Komiser Yardımcısı Dina Maniotis, New York Şehir Meclisi toplantısında olayla ilgili konuştu. Maniotis "Şehir yönetimi yakın gelecekte bu cesetlerin sayısını azaltmaya çalışacak" dedi.. Maniotis, kamyonlarda bekletilen cenazelerin yakınlarının birçoğunun kendileriyle iletişimi kestiğini belirterek, "Cesetler Covid-19 salgını döneminde ekonomik geliri yeterli olmayan veya sahip çıkılmayan binlerce cenazenin gömüldüğü New York'un Hart Island adasına defnedilecek" diye konuştu.

10 NEW YORKLUDAN 1'İ KİMSESİZLER MEZARINA

The City'nin, New York Şehir Meclisi toplantısında da atıfta bulunulan araştırmasına göre 2020'de Covid-19'dan ölen her 10 New Yorkludan 1'inin Hart Island'a gömüldüğü kaydedildi. New York'un Bronx bölgesindeki bir ada olan Hart Island, geçen yıl koronadan ölen kimsesizlerin veya maddi gücü yetersiz olanların tabutlarının üst üste gömüldüğü mezarlık olarak gündeme gelmişti.