Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail güçleri, Şam Kapısı’nı kapatarak Mescid-i Aksa’ya ulaşımı engelledikten sonra teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere saldırmıştı. Mescid-i Aksa'ya giren İsrail güçlerinin, cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 Filistinlinin yaralandığı açıklanmıştı. Filistin Kızılayı, olaylarda en az 53 kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca 23 yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.