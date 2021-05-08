Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

ABD’nin Indianapolis şehrinde dört yaşındaki kız çocuğu başındaki bitlerden dolayı enfeksiyon geçirerek hastaneye kaldırıldı. Enfeksiyon o kadar ileri boyuttaydı ki doktorlar polise ihbar etti. Yürüyemez haldeki çocuğun kanında bir desilitrede 12 gram hemoglobin bulunması gerekirken 1,7 gram hemoglobin vardı. Doktorlar “ölmek üzere” olan çocuğa dört ünite kan nakletti. Çocuğun altı yaşındaki ablasında da enfeksiyon görüldü ama onda hemoglobin seviyesi bu kadar düşük çıkmadı. İsimleri açıklanmayan çocukların ninesi, çocuklarda ilk olarak bitin kasım ayında görüldüğünü, annelerinin ilgilenmemesi sebebiyle olayın büyüdüğünü ifade etti. Çocukların annesi Shyanne Nicole Singh (26), vücutta ciddi şekilde yaralanmaya yol açarak ihmal suçlamasıyla tutuklandı.