Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir radyolog kan akışını durdurmak için büyük çaba sarf etmiş. Hamileliğin 30. haftasında dünyaya gelen ve kuvöze konulan bebekler, solunum cihazlarına bağlı. Bunların kendi başlarına nefes alabilinceye kadar 12 hafta boyunca hastanede özel bakım görmeleri gerekiyor.

Ain Borja kliniğinin yöneticisi Youssef Alaoui, “Prematüre bebekler en küçük bir enfeksiyonda, birkaç saat içinde ölebilir” uyarısında bulundu. Halime Cisse, Mali Devlet Başkanı Bah Ndaw tarafından tedavi için Fas’a gönderilmişti. Orduda emir subayı olarak yapan kocası Kader Arby (35) Mali’de olduğu için henüz çocuklarını görmedi. Arby, “Bebekler bize Allah’ın bir lütfu. Onları görebilmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

2,5 yaşındaki kızına bakabilmek için Mali’de kaldığını belirten Arby, hastanede tutulan karısıyla sürekli temas halinde olduğunu açıkladı. Dokuz çocuğa nasıl bakacağı sorulan Arby, “Bu konuda endişe etmiyorum. Onları veren, bakımlarında da yardımcı olur” diye konuştu. Çift, beşi kız, dördü erkek çocuklarına henüz isim koymadı.