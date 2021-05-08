Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail güçlerinin dün akşam Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinlilere yönelik acımasız saldırısına dünya genelinde tepkiler gelmeye devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade Dışişleri Bakanlığı sitesinde paylaşılan yazılı açıklamasında, İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

ŞİDDETLE KINIYORUZ

Hatipzade, “Kudüs’ü işgal altında tutan siyonist İsrail rejimine ait polislerin Ramazan ayının son Cuma gününde Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya saldırmasını, namaz kılanları yaralamalarını ve şehit etmelerini şiddetle kınıyoruz” dedi.

'BU KATLİAMLARIN ÖNÜ ALINMALIDIR'

Bu katliamların durdurulması gerektiğini belirten Hatipzade, “Uluslararası toplum, İsrail rejiminin bu cinayetlerine karşı acil önleyici adımlar atmalı ve bu katliamların önü alınmalıdır” ifadesini kullandı.

