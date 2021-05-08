Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

JGR Solid Earth dergisinde yayımlanan rapora göre, şehrin bazı bölgelerinde yere gömülmeler, yılda 50 santimi buluyor. Tahribatın, geri dönüşü olmayacak denli büyük olduğu açıklandı. Çöküşün devam etmesi halinde 21 milyon nüfuslu şehirde içme sularının da kirleneceğinden endişe ediliyor. Yeraltı sularının seviyesinin yükselmemesi halinde Meksiko şehrinin, önümüzdeki 150 sene içinde 30 metre batacağı ifade edildi.