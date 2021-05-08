JGR Solid Earth dergisinde yayımlanan rapora göre, şehrin bazı bölgelerinde yere gömülmeler, yılda 50 santimi buluyor. Tahribatın, geri dönüşü olmayacak denli büyük olduğu açıklandı. Çöküşün devam etmesi halinde 21 milyon nüfuslu şehirde içme sularının da kirleneceğinden endişe ediliyor. Yeraltı sularının seviyesinin yükselmemesi halinde Meksiko şehrinin, önümüzdeki 150 sene içinde 30 metre batacağı ifade edildi.
Meksiko şehri her sene 50 santim yere gömülüyor
08.05.2021 - 15:16 | Son Güncelleme: 08.05.2021 - 15:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meksika’nın Meksiko şehri bir zamanların Texcoco Gölü üzerine kurulmuştu. Asırlarca yeraltı sularının hoyratça kullanılması ve şiddetli kuraklık sebebiyle şehir batmaya başladı.
Etiketler : meksiko,meksika,
788691 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/788691.aspx
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