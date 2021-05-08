Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle artan gerilim dinmiyor.

İsrail güçlerinin, Filistinlilere yönelik dün gerçekleştirdiği saldırıların ardından yüzlerce kişi, bugün Kadir Gecesi öncesinde Kudüs’e doğru yola çıktı. İsrail güçleri, Kadir Gecesi’ni Mescid-i Aksa’da geçirmek isteyen Filistinlileri taşıyan çok sayıda otobüsü Kudüs yakınlarından geri çevirerek, geri dönmelerini talep etti. Kontrol noktalarında Filistinlilerin üzerini arayan İsrailli yetkililer, Mescid-i Aksa’ya ibadet etmek üzere gelenlerin sayısını azaltmaya çalıştı. Bunun üzerine onlarca Filistinli karayolu üzerinde ikindi namazı kıldı