Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentin en kalabalık yerlerinden Times Meydanı'nda, silahlı bir saldırı meydana geldi. Yetkililer, saldırıda yaralanan 4 yaşındaki çocuk ile bir kadının hastaneye kaldırıldığını bildirdi. New York Polis Departmanı ise Twitter hesabından, Manhattan'da 7. Cadde ve 44. sokaktan kaçınılması gerektiği açıklaması yaptı. Olay yerinden kaçan saldırgan ise hala yakalanamadı.