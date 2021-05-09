Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın Çernobil şehrinde 1986 yılında nükleer santralin kaza sonucu patlayarak binlerce kişinin ölümüne sebep olması, insanlık tarihine en büyük felaketlerden biri olarak geçmişti. Oluşan nükleer serpinti Kuzey İrlanda, İngiltere ve Karadeniz’e kadar yayıldı ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeyi etkiledi. Santralin dördüncü reaktöründe yaşanan patlama sonucu çevreye 1945’te Hiroşima’ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayıldı. Facia, bazı bağımsız araştırmalara göre 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep oldu. Korkunç kazadan 35 yıl sonra tehlikenin geride kalmadığı ifade edildi. Uzmanlar, Çernobil’de içten içe nükleer reaksiyonlar yaşanmaya devam ettiği uyarısı yaptı. Yıkıntıların altında bulunan uranyum yakıtı reaksiyon göstererek alevlenmeye başladı. Science Magazine’de yer alan habere göre bu durum tekrar felaketle sonuçlanabilecek bir kazaya dönüşme potansiyeli taşıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev’de bulunan Nükleer Reaktör Güvenlik Enstitüsündeki uzmanlar, ‘kaçak’ nükleer reaksiyonları inceleme altına aldı ve güçlü bir şekilde arttığını açıkladı. Bilim insanları bu durumun nasıl oluştuğunu çözmeye çalışırken inceleme yapılması için kapalı reaktörü sökmeye çalışmanın tehlikeli olacağı belirtiliyor.