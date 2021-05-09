Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında yer alan Dasht-e Barchi bölgesindeki Sayed-ul-Shuhada Lisesi yakınlarında dün meydana gelen patlamada ölü sayısı artıyor. Daha önce yaptığı açıklamada patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yaptığı yeni açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 50’ye yükseldiğini, en az 100 kişinin ise yaralandığını duyurdu.