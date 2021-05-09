Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Bir Ayının Kafası” başlıklı eser, satılmadan önce New York, Hong Kong ve Londra’da sergilenecek. Pembe-bej kağıt üzerine yapılmış sekiz santimetrekarelik çizimin 8 milyon ila 12 milyon sterlin (140 milyon TL) arasında bir fiyattan alıcı bulması bekleniyor. Açık artırma, 8 Temmuz’da Londra’da düzenlenecek. Müzayede evinden Ben Hall, bunun Rönenans tarzı en önemli işlerden biri olduğunu söyledi. Daha önce Da Vinci'nin “At ve Binicisi” isimli çizimi 2021’de 8 milyon sterline (92 milyon TL) satılmıştı. Yeni satışla bu rekorun kırılması bekleniyor.