“Bir Ayının Kafası” başlıklı eser, satılmadan önce New York, Hong Kong ve Londra’da sergilenecek. Pembe-bej kağıt üzerine yapılmış sekiz santimetrekarelik çizimin 8 milyon ila 12 milyon sterlin (140 milyon TL) arasında bir fiyattan alıcı bulması bekleniyor. Açık artırma, 8 Temmuz’da Londra’da düzenlenecek. Müzayede evinden Ben Hall, bunun Rönenans tarzı en önemli işlerden biri olduğunu söyledi. Daha önce Da Vinci'nin “At ve Binicisi” isimli çizimi 2021’de 8 milyon sterline (92 milyon TL) satılmıştı. Yeni satışla bu rekorun kırılması bekleniyor.
Leonardo Da Vinci’nin ayı kafası çizimine 140 milyon TL
09.05.2021 - 14:43 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Christie's müzayede evi, Leonardo Da Vinci'nin ayı kafası çizimini satışa çıkarıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Leonardo Da Vinci,
788889 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/788889.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER