Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumartesi gecesi yaşanan olayda heykelin patlayıcı ile imha edildiği öğrenildi. Bab Cenin mahallesi El Masharekah Parkı'nda asılı duran dev taş heykel patlama sonrası parçalandı. Patlamanın kimsenin olmadığı bir anda gerçekleştiği ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı öğrenildi. Rejim istihbaratının olayla ilgili bölgede yaşayan sivilleri sorguladığı ve kamera kayıtlarını incelediği bildirildi.

Baas Partisi merkez binası ile birlikte Haleb’in önemli meydanlarından El Cabri, Haleb Belediyesi, Memurlar Lokali ve Prens Oteli de patlatılan heykele birkaç metre mesafedeki merkezler arasında yer alıyor.

Eylemi henüz üstlenen olmazken daha önce de aynı noktada benzer bir patlamanın yaşandığı ve Hafız Esed’e ait heykelin daha az hasarla ayakta kaldığı kaydedildi.