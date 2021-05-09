Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aslan avı Güney Afrika’da kârlı bir sektör durumunda. Avlanmak üzere çiftliklerde aslan yetiştiriliyor. Ülkede 300 kadar ticari çiftlikte 12.000 civarında aslan bulunuyor. Bu aslanlar yavruyken turistler tarafından ziyaret ediliyor ve ziyaretçiler bu hayvanları sevip besliyor. Yetişkin aslanlar da etrafı çitlerle çevrili geniş arazilerde av için kullanılıyor. Aslanların bu avdan sağ çıkma gibi bir şansları yok. Hayvanların kemikleri de ilaç olarak kullanılmak üzere Güneydoğu Asya ülkeleri ve Çin’e satılıyor. Hayvan koruma dernekleri uzun süredir bu çiftliklere karşı faaliyetlerde bulunuyordu. Bu çabalar sonuç verdi ve Güney Afrika Çevre Bakanı Barbara Creecy, bir uzman heyetin bir senelik araştırma sonrasında bu çiftliklerle ilgili olarak hazırladıkları rapora uyacaklarını açıkladı. Heyet, iktisadi kazanç için aslan yetiştirilen, yavruları evcil hayvan olarak satılan bu çiftliklerin, koruma programları ve ekoturizm üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı yasaklanmasını tavsiye etmişti. Kararın parlamentoda onaylanması gerekiyor. Yabani hayattaki aslan avı ise özel izinlerle devam edecek.