Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus muhalif lider Alexei Navalny zehirlendikten sonra Dr. Aleksandr Murakhovsky tarafından tedavi edildi. Cuma günü saat 16.00 sularında Sibirya’nın güneyindeki Bolsheukovsky Bölgesi’ndeki ormanlık alanda ATV ile avlanmaya çıkan Murakhovsky'den bir daha haber alınamadı. Rus güvenlik güçleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Rusya İçişleri Bakanlığı, arazi şartlarının zor ve sulak olması sebebiyle bölgeye ek kuvvet yollandığını aktardı. Öte yandan yere basın Murakhovsky'nin telefon sinyallerine ulaşıldığını ve yakın zamanda bulunabileceğini iddia etti.

DAHA ÖNCE 2 DOKTOR ÖLDÜ, 1 DOKTOR GÖREVİ BIRAKTI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalny uçakta fenalaşınca Omsk kentinde hastaneye kaldırılmıştı. Burada Navalny’ye ilk müdahaleyi Murakhovsky gerçekleştirmişti, Ancak Murakhovsky, Navalny’nin zehirlendiğine dair bir bulguya rastlanmadığını söylemişti. Ardından Rus muhalif, tedavi için Almanya’ya götürülmüştü. Alman doktorlar ise Murakhovsky'nin aksine Navalny’nin zehirlendiğini belirtmişti. Bu olay sonrası Omsk Hastanesinin Başhekimi olan Murakhovsky, Omsk Bölgesi Sağlık Müdürü görevine atanmıştı. Bu arada, Navalny’ye ilk tedavi uygulanan Omsk’taki hastanede çalışan 1 doktor istifa etmiş, 1 doktor kalp krizi, 1 doktor da felç geçirerek hayatını kaybetmişti.