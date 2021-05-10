Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin ve İsrail arasındaki tansiyon artarak devam ediyor. İsrail’in güney kesiminde yer alan Aşkelon kentinde Gazze Şeridi’nden atıldığı iddia edilen roketler nedeni ile hava savunma sistemi devreye girdi. Vatandaşları uyarmak üzere ise kentin birçok noktasında siren sesleri yükseldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Aşkelon kentinde savunma sistemlerinin devreye girdiği doğrulanırken, Gazze Şeridi’nden 2 roket atıldığı iddia edildi. IDF, roketlerden 1’inin boş alana düştüğünü, hava savunma sisteminin ise diğer roketi havada imha ettiğini aktardı.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.

FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail güçleri, dün Kadir Gecesi’nde de teravih namazını kılmak için Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere müdahale etmiş, çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı. İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmış, Filistinliler ise güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık vermişti.

İsrail güçleri 7 Mayıs’ta ise Mescid-i Aksa’ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ses bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırılarda 205 kişini yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail’in Filistinli sivillere yönelik saldırıları ise tüm dünya tarafından kınanmıştı.