Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Çin’in Longjing şehrinde Piyan dağı üzerine inşa edilen cam köprü, şiddetli rüzgârlara dayanamayarak tahrip oldu. Saatte 150 kilometre hızla esen rüzgârda köprü zeminindeki cam paneller dağıldı, bir turist, yüz metre yüksekteki köprüde mahsur kaldı. Turistin köprünün parmaklarına tutunmuş haldeki fotoğrafı hemen sosyal medya platformu Weibo’da yayımlandı ve kısa sürede dört milyon kişi tarafından seyredildi. Straits Times gazetesi, köprüde mahsur kalan adamın itfaiyeciler, polis, orman ve turizm görevlileri tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmayla kurtarıldığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan adamın şok geçirdiği ve kendisi için psikolojik tedavi başlatıldığı açıklandı.