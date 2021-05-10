Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernek Başkanı Abdulmetin Keskin "Müslümanların ilk kıblesi ve Peygamberimizin oradan Mirac'a çıkarak şereflendiği kutsal bir beldedir Kudüs.

Kudüs, Müslümanlar için sadece bir toprak parçası değildir. Bizzat Yüce Allah'ın mübarek kıldığı bir beldedir. Peygamberlerden bir miras, Hazreti Ömer'den, Selahaddin-i Eyyubi'den bir emanettir.

İşte bu kutsal ve mübarek beldemiz zalim siyonistlerin işgali altındadır ve bir asra yakın işgal şebekesi İsrail militanları tarafından zehirlenmektedir. Kudüs, siyonistlerin elinde inlemekte ve Darus-Selam yurdu, adeta dar-ı zulüm ve dar-ı katliam yeri haline gelmiştir. Kudüs ve Mescid-i Aksa, Müslümanların gelip kendisini huzura kavuşturacağı günü özlemle beklemektedir.

Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinli Müslüman kardeşlerimize, İsrail polisinin, militanlarının gerçekleştirdiği saldırıları Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak şiddetle ve lanetle kınıyoruz. Bu insanlık dışı olayın karşısında Müslüman kardeşlerimizin yanındayız. İşgalci terör şebekesinin yok olacağı ve Kudüs'ün kurtuluşunun yürekleri coşturacağı güzel günlere kavuşma dileğiyle" açıklamasını yaptı.