Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram sayfasında paylaşılan fotoğraflar büyük ilgi gördü. Binlerce kullanıcı MA şirketi tarafından üretilen çantanın fiyatını sordu. Ürünün, son testlerin ardından piyasaya verilmesi bekleniyor. Firma, “Yakaladığınız ya da satın aldığınız balığı eve canlı götürün. Canlı balıkları yaymak için çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Akvaryum çantada balığa oksijen verilebiliyor ve sıcaklık belli bir derecede tutulabiliyor. Cihaz, insanların sevdikleri akvaryum balığını yanlarında gezdirmelerine de imkan veriyor.

Katsugyo, Japoncada restoranlarda canlı kabuklu deniz hayvanlarının ve ıstakozun tutulduğu tanklara deniliyor.