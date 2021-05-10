Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Johnson'ın, tatil amaçlı bir yurt dışı seyahatinin ücretini kimin ödediği ve bu konuda parlamentonun doğru bilgilendirilip bilgilendirilmediği konusunda soruşturulduğu öğrenildi. Parlamento Standartlar Komiseri Kathryn Stone, Boris Johnson'ın haklarında soruşturmalar başlatılan parlamento üyeleri arasında olduğunu açıkladı.

Yurt dışı seyahatle ilgili düzenlemeler kapsamında soruşturulduğu kaydedilen Johnson'ın, partneri Carrie Symonds ile 26 Aralık 2019-5 Ocak 2020 tarihleri arasında Karayipler'deki tatilinin ücretini kimin ödediğine dair parlamentoyu doğru bilgilendirip bilgilendirmediğine bakıldığı kaydedildi.

Parlamentoya yapılan bilgilendirmede, 15 bin sterlin (175 bin TL) değerinde konaklama bedelinin Muhafazakar Parti bağışçısı iş insanı David Ross tarafından ödendiği belirtilmişti.

Ancak Ross'un bir sözcüsü önce bunu yalanlamış ancak daha sonra geri adım atarak maliyeti Ross'un karşıladığını, dolaysıyla "Johnson'ın Avam Kamarası'na yaptığı açıklamanın doğru olduğunu" belirtmişti. Soruşturmada, Johnson'ın kuralları ihlal ettiği sonucuna varılırsa özür dilemesi istenebilir. Ancak ihlalin ciddi olduğu tespit edilirse Başbakan, parlamentodan geçici olarak uzaklaştırmadan ihraca kadar değişen yaptırımlar için komiteye sevk edilebilir.