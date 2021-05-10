Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Longcing şehrinin Piyan Dağı'ndaki cam köprüde korku dolu anlar yaşandı. Macerasever bir turist, heyecan için 100 metre yükseklikteki köprüye çıktı. Turist, köprünün ortalarına geldiğinde, hızı saatte 150 kilometreyi bulan şiddetli rüzgâr birkaç paneli kırdı. Turist, son anda demir halatlara tutunarak canını kurtardı. Bölgeye çağrılan itfaye ekipleri, köprü çalışanlarından birinin de yardımıyla turisti asılı kaldığı yerden kurtarmayı başardı. Durumu iyi olan şahıs, gözlem amacıyla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Çin'de turistlere yönelik 2 bin 300 kadar cam köprü ve cam yürüme yolu bulunuyor.