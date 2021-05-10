Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ve Filistin arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. Netanyahu kana doymuyor, onlar çocukları katlederken dünya sadece izlemek ile yetiniyor. Gazze Şeridi’nden İsrail’e yapılan roket saldırılarının ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’den Kudüs’e roket atılarak "kırmızı çizginin aşıldığı"nı söyledi. Netanyahu, "Kudüs'te, Gazze'de ve ülkenin başka yerlerinde birçok cepheye yayılan bir mücadele içindeyiz. İsrail büyük bir güçle karşılık verecek. Topraklarımıza, sermayemize, vatandaşlarımıza ve askerlerimize acı çektirmeyeceğiz. Bize saldıran ağır bedel ödeyecek" dedi. Öte yandan, Kudüs’teki çatışmalar nedeni ile Netanyahu’nun Kudüs’te yapılacak Kudüs Günü kutlamalarına katılmayacağı bildirildi. Başbakan Netanyahu’nun güvenlik brifingleri için başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığına gideceği ifade edildi.