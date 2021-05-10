Geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinlilere saldıran İsrail polisi, zulmünü sürdürüyor.
İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken, İsrail, Gazze’ye hava saldırısı düzenledi.
Mescid-i Aksa'nın ön avlusunda yangın
9'u çocuk 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda, Mescid-i Aksa'nın ön avlusunda yangın çıktı.
Coşkuyla izlediler
Sosyal medyaya yansıyan bir videoda, İsrailliler'in yangını büyük çoşkuyla izlediği görüldü. Görüntülerde, İsraillerin ellerinde bayraklarını sallayarak adeta bir zafer kazanmışsına sevinmeleri dikkat çekti.